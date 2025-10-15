Milano 12:31
Piazza Affari: in bella mostra il settore automotive dell'Italia

Balzo del comparto italiano auto e ricambi, che continua la giornata a 315.865,09 punti.
