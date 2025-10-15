Milano 12:31
42.233 +0,37%
Nasdaq 14-ott
24.579 0,00%
Dow Jones 14-ott
46.270 0,00%
Londra 12:31
9.404 -0,52%
Francoforte 12:31
24.287 +0,20%

Piazza Affari: in calo Fincantieri

Ribasso per il principale complesso cantieristico al mondo, che presenta una flessione del 2,58%.
