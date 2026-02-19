Milano 11:54
45.771 -1,27%
Nasdaq 18-feb
24.899 +0,80%
Dow Jones 18-feb
49.663 +0,26%
Londra 11:54
10.613 -0,69%
Francoforte 11:54
25.063 -0,85%

Piazza Affari: netto calo registrato da Fincantieri

Retrocede molto il principale complesso cantieristico al mondo, che esibisce una variazione percentuale negativa dell'8,38%.
