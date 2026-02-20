Milano 13:05
46.228 +0,95%
Nasdaq 19-feb
24.797 0,00%
Dow Jones 19-feb
49.395 -0,54%
Londra 13:05
10.686 +0,55%
Francoforte 13:05
25.103 +0,24%

Piazza Affari: risultato positivo per Fincantieri

Migliori e peggiori, In breve
Apprezzabile rialzo per il principale complesso cantieristico al mondo, in guadagno del 3,58% sui valori precedenti.
