Milano
15:00
44.878
-0,72%
Nasdaq
15:00
25.077
+0,48%
Dow Jones
15:00
47.488
-0,46%
Londra
15:00
10.335
-0,74%
Francoforte
14:59
23.711
-1,07%
Mercoledì 11 Marzo 2026, ore 15.16
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: rosso per Fincantieri
Piazza Affari: rosso per Fincantieri
Migliori e peggiori
,
In breve
11 marzo 2026 - 12.30
Composto ribasso per il
principale complesso cantieristico al mondo
, in flessione del 2,70% sui valori precedenti.
Condividi
Leggi anche
Piazza Affari: balza in avanti Fincantieri
Piazza Affari: positiva la giornata per Fincantieri
Piazza Affari: risultato positivo per Fincantieri
Piazza Affari: andamento negativo per Fincantieri
Titoli e Indici
Fincantieri
-2,35%
Altre notizie
Piazza Affari: netto calo registrato da Fincantieri
Piazza Affari: risultato positivo per Fincantieri
Piazza Affari: amplia il rialzo Fincantieri
Piazza Affari: rosso per Fincantieri
Piazza Affari: prevalgono le vendite su Fincantieri
Piazza Affari: brillante l'andamento di Fincantieri
Guide
Come fare trading sull’oro: differenze tra futures, ETF e fondi auriferi
Quando si fa trading sull’oro tramite strumenti finanziari non si comprano lingotti, ma ci si espone al prezzo dell’oro. Questo prezzo è influenzato soprattutto da cinque fattori.
leggi tutto