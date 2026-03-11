Milano 15:00
44.878 -0,72%
Nasdaq 15:00
25.077 +0,48%
Dow Jones 15:00
47.488 -0,46%
Londra 15:00
10.335 -0,74%
Francoforte 14:59
23.711 -1,07%

Piazza Affari: rosso per Fincantieri

Composto ribasso per il principale complesso cantieristico al mondo, in flessione del 2,70% sui valori precedenti.
