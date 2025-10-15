Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Safilo

produttore di occhiali da sole e da vista

FTSE Italia Mid Cap

Safilo

big dell'occhialeria

(Teleborsa) - Scambia in profit il, che lievita dell'1,94%.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista della. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 1,695 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 1,663. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 1,641.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)