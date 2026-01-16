Piazza Affari: scambi negativi per Safilo

produttore di occhiali da sole e da vista

FTSE Italia Mid Cap

Safilo

indice delle società a media capitalizzazione

big dell'occhialeria

(Teleborsa) - Ribasso per il, che presenta una flessione del 2,42%.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,65%, rispetto a +1,38% dell').Il quadro tecnico di breve periodo dellamostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 2,073 Euro. Rischio di discesa fino a 1,988 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 2,158.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)