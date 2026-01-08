Safilo, titolo ignora upgrade di Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Si muove in ribasso il titolo Safilo
che presenta una flessione del 2,35% sui valori precedenti, ignorando le indicazioni positive giunte da Intesa Sanpaolo
.
Gli analisti dell'ufficio stampa hanno confermato il giudizio "neutral" sul titolo alzandone il target price a 1,98 euro dagli 1,80 indicati in precedenza.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa del produttore di occhiali da sole e da vista
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico di breve periodo di Safilo
mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 1,954 Euro. Rischio di discesa fino a 1,886 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 2,022.