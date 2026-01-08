Piazza Affari: andamento negativo per Safilo

(Teleborsa) - Retrocede il produttore di occhiali da sole e da vista
, con un ribasso del 2,45%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Safilo
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Le implicazioni di breve periodo della big dell'occhialeria
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 1,951 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 1,889. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 2,013.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)