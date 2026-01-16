Milano 13:17
45.733 -0,25%
Nasdaq 15-gen
25.547 0,00%
Dow Jones 15-gen
49.442 +0,60%
Londra 13:17
10.241 +0,02%
Francoforte 13:17
25.290 -0,25%

Piazza Affari: performance negativa per Safilo

Rosso per il produttore di occhiali da sole e da vista, che sta segnando un calo del 2,42%.
