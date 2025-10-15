Milano 12:34
42.227 +0,36%
Nasdaq 14-ott
24.579 0,00%
Dow Jones 14-ott
46.270 0,00%
Londra 12:34
9.400 -0,56%
Francoforte 12:34
24.276 +0,16%

Piazza Affari: si concentrano le vendite su Fincantieri

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Rosso per il principale complesso cantieristico al mondo, che sta segnando un calo del 2,58%.

La tendenza ad una settimana di Fincantieri è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 24,81 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 23,71. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 23,27.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
