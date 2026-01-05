Milano 15:10
45.684 +0,68%
Nasdaq 2-gen
25.206 0,00%
Dow Jones 2-gen
48.382 +0,66%
Londra 15:10
9.980 +0,29%
Francoforte 15:10
24.742 +0,83%

Piazza Affari: in rally Fincantieri

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: in rally Fincantieri
Ottima performance per il principale complesso cantieristico al mondo, che scambia in rialzo del 4,25%.
Condividi
```