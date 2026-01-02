Milano
11:44
45.113
+0,37%
Nasdaq
31-dic
25.250
0,00%
Dow Jones
31-dic
48.063
0,00%
Londra
11:44
9.969
+0,38%
Francoforte
11:44
24.520
+0,12%
Venerdì 2 Gennaio 2026, ore 12.00
Piazza Affari: risultato positivo per Fincantieri
Migliori e peggiori
,
In breve
02 gennaio 2026 - 09.35
Seduta positiva per il
principale complesso cantieristico al mondo
, che avanza bene del 3,53%.
Titoli e Indici
Fincantieri
+4,19%
Guide
Guida ai rating: come leggere AAA, BBB, junk...
Quando accanto a un titolo di Stato o a un’obbligazione si legge AAA, BBB, o magari “junk”, ci troviamo di fronte a un giudizio sintetico sul profilo di rischio di quel preciso asset.
leggi tutto