Milano 11:44
45.113 +0,37%
Nasdaq 31-dic
25.250 0,00%
Dow Jones 31-dic
48.063 0,00%
Londra 11:44
9.969 +0,38%
Francoforte 11:44
24.520 +0,12%

Piazza Affari: risultato positivo per Fincantieri

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: risultato positivo per Fincantieri
Seduta positiva per il principale complesso cantieristico al mondo, che avanza bene del 3,53%.
Condividi
```