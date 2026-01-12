Milano 11:58
45.657 -0,14%
Nasdaq 9-gen
25.766 0,00%
Dow Jones 9-gen
49.504 +0,48%
Londra 11:58
10.119 -0,05%
Francoforte 11:58
25.310 +0,19%

Piazza Affari: scambi in positivo per Fincantieri

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: scambi in positivo per Fincantieri
Scambia in profit il principale complesso cantieristico al mondo, che lievita del 3,13%.
Condividi
```