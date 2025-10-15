Milano
Mercoledì 15 Ottobre 2025, ore 12.51
Prezzi consumo Francia (MoM) in agosto
15 ottobre 2025 - 09.25
Francia,
Prezzi consumo in agosto su base mensile (MoM) -1%
, in calo rispetto al precedente +0,4% (in linea con le stime degli analisti).
