Prezzi consumo Francia (MoM) in agosto

Prezzi consumo Francia (MoM) in agosto
Francia, Prezzi consumo in agosto su base mensile (MoM) -1%, in calo rispetto al precedente +0,4% (in linea con le stime degli analisti).
