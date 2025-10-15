Milano 17:35
41.907 -0,40%
Nasdaq 20:36
24.742 +0,66%
Dow Jones 20:36
46.289 +0,04%
Londra 17:35
9.425 -0,30%
Francoforte 17:35
24.181 -0,23%

TransDigm Group in discesa a New York

Ribasso per il fornitore di sistemi e componenti aerospaziali, che passa di mano in perdita del 4,21%.
