Milano 11:16
41.943 +0,09%
Nasdaq 15-ott
24.745 0,00%
Dow Jones 15-ott
46.253 -0,04%
Londra 11:16
9.421 -0,04%
Francoforte 11:16
24.166 -0,06%

Borsa: Londra, apertura -0,02%

In breve, Finanza
Borsa: Londra, apertura -0,02%
Indice FTSE-100 -0,02% a quota 9.422,5 dopo l'apertura.
Condividi
```