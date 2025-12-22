Milano 9:07
44.741 -0,04%
Nasdaq 19-dic
25.346 0,00%
Dow Jones 19-dic
48.135 +0,38%
Londra 9:07
9.862 -0,35%
24.320 +0,13%

Borsa: Londra, apertura -0,41%

Borsa: Londra, apertura -0,41%
Indice FTSE-100 -0,41% a quota 9.857,22 dopo l'apertura.
```