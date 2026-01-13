Milano 9:12
45.686 -0,10%
Nasdaq 12-gen
25.788 0,00%
Dow Jones 12-gen
49.590 +0,17%
Londra 9:12
10.149 +0,09%
25.405 0,00%

Borsa: Londra, apertura -0,02%

Borsa: Londra, apertura -0,02%
Indice FTSE-100 -0,02% a quota 10.139,07 dopo l'apertura.
