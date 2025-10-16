Milano 11:16
41.943 +0,09%
Nasdaq 15-ott
24.745 0,00%
Dow Jones 15-ott
46.253 -0,04%
Londra 11:16
9.421 -0,04%
Francoforte 11:16
24.166 -0,06%

Borsa: Scambi in positivo per Tokyo, in progresso dell'1,22% alle 08:20

Il Nikkei 225 tratta in utile a 48.255,14 punti

In breve, Finanza
Spunto rialzista dell'1,22% per Tokyo, alle 08:20, che continua le contrattazioni a 48.255,14 punti.
