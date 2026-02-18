Milano
17-feb
45.764
0,00%
Nasdaq
17-feb
24.702
-0,13%
Dow Jones
17-feb
49.533
+0,07%
Londra
17-feb
10.556
0,00%
Francoforte
17-feb
24.998
0,00%
Mercoledì 18 Febbraio 2026, ore 08.42
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Scambi in positivo per Tokyo, in progresso dell'1,14% alle 07:20
Borsa: Scambi in positivo per Tokyo, in progresso dell'1,14% alle 07:20
Il Nikkei 225 tratta in utile a 57.209,86 punti
In breve
,
Finanza
18 febbraio 2026 - 07.20
Spunto rialzista dell'1,14% per Tokyo, alle 07:20, che continua le contrattazioni a 57.209,86 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Scambi in positivo per Tokyo, in progresso dello 0,77% alle 07:20
Borsa: Scambi in positivo per Tokyo, in progresso dello 0,73% alle 07:20
Borsa: Bene Tokyo, in crescita dell'1,21% alle 03:50
Borsa: Piccolo spunto rialzista per Tokyo, in progresso dello 0,34% alle 03:50
Altre notizie
Borsa: Piccolo spunto rialzista per Tokyo, in progresso dello 0,25% alle 03:50
Borsa: Piccolo spunto rialzista per Tokyo, in progresso dello 0,32% alle 07:20
Borsa: Lieve rialzo per Tokyo, in crescita dello 0,25% alle 07:20
Borsa: Lieve rialzo per Tokyo, in crescita dello 0,47% alle 03:50
Borsa: Rally per Tokyo, in progresso dell'1,97% alle 07:20
Borsa: Rally per Tokyo, in progresso del 2,37% alle 07:20
Guide
Inflazione e potere d'acquisto: cosa sono e quale impatto hanno
Qualche centesimo in più sul caffè, un euro in più sul detersivo, dieci euro che rendono la bolletta più pesante. Sembrano piccoli aumenti, ma sommati pesano sulle finanze personali e familiari.
leggi tutto