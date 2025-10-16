Milano 15-ott
41.907 0,00%
Nasdaq 15-ott
24.745 +0,68%
Dow Jones 15-ott
46.253 -0,04%
Londra 15-ott
9.425 0,00%
Francoforte 15-ott
24.181 0,00%

Borsa: Scambi in positivo per Tokyo, in progresso dello 0,87% alle 04:50

Il Nikkei 225 tratta in utile a 48.088,07 punti

In breve, Finanza
Borsa: Scambi in positivo per Tokyo, in progresso dello 0,87% alle 04:50
Spunto rialzista dello 0,87% per Tokyo, alle 04:50, che continua le contrattazioni a 48.088,07 punti.
Condividi
```