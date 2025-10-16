Milano 17:35
42.374 +1,12%
Nasdaq 17:40
24.867 +0,49%
Dow Jones 17:40
46.335 +0,18%
Londra 17:35
9.436 +0,12%
Francoforte 17:35
24.272 +0,38%

Borsa: Senza slancio Francoforte che avanza appena dello 0,38%

Il DAX termina gli scambi a 24.272,19 punti

Francoforte allunga timidamente il passo dello 0,38% e chiude a 24.272,19 punti.
