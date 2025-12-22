Milano 22-dic
44.594 0,00%
Nasdaq 22-dic
25.462 +0,46%
Dow Jones 22-dic
48.363 +0,47%
Londra 22-dic
9.866 0,00%
Francoforte 22-dic
24.284 0,00%

Borsa: Senza slancio il Nasdaq-100 che avanza appena dello 0,46%

Il Nasdaq-100 termina gli scambi a 25.461,7 punti

In breve, Finanza
Borsa: Senza slancio il Nasdaq-100 che avanza appena dello 0,46%
L'indice tecnologico di Wall Street allunga timidamente il passo dello 0,46% e chiude a 25.461,7 punti.
Condividi
```