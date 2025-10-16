Milano 11:18
41.941 +0,08%
Nasdaq 15-ott
24.745 0,00%
Dow Jones 15-ott
46.253 -0,04%
Londra 11:18
9.423 -0,02%
Francoforte 11:18
24.172 -0,04%

Francoforte: in rally Flatexdegiro

Francoforte: in rally Flatexdegiro
Grande giornata per Flatexdegiro, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,44%.
