Francoforte: in rally Hellofresh

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Grande giornata per Hellofresh, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,62%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Hellofresh evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Hellofresh rispetto all'indice.


Il quadro tecnico di Hellofresh segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 5,784 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 6,086. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 5,59.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
