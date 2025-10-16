Francoforte: scambi in positivo per Hensoldt

(Teleborsa) - Balza in avanti Hensoldt
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,22%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Hensoldt
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Analizzando lo scenario di Hensoldt
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 96,07 Euro. Prima resistenza a 101,3. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 92,93.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)