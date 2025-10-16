FS Energy, Giunta: "Obiettivo 1 GW di produzione da rinnovabili entro il 2029"

(Teleborsa) - "Il nostro Gruppo è il più grande consumatore italiano di energia elettrica
, oltre 7 terawattora (TWh) annui: stiamo parlando di una spesa energetica che supera annualmente circa un miliardo di euro di costi". Così Antonello Giunta
, Amministratore delegato e Direttore generale di FS Energy
, intervenendo all'evento Adnkronos Q&A "Sostenibilità al bivio" in corso oggi al Palazzo dell'Informazione a Roma. "FS Energy è nata per questo"
, ha affermato il numero uno della società, nata con l’obiettivo di rendere l’approvvigionamento energetico più sostenibile ed economico.
"Era necessario e strategico compiere questo passo – spiega ancora Giunta – Uno degli obiettivi nell’ambito del Piano Strategico del Gruppo FS è raggiungere un Gigawatt (GW) di produzione da fonti rinnovabili entro il 2029
".
L'energia è fra gli obiettivi del Piano Strategico 2025-2029
del Gruppo FS che prevede 100 miliardi di euro di investimenti
per innovare i trasporti e migliorare l’esperienza di viaggio.
“La nascita di FS Energy è stata straordinariamente importante per accentrare all'interno di questa società tutte le attività energetiche del Gruppo, siano esse quelle relative all'approvvigionamento di energia elettrica
per rendere più sicuro, economico e green
l’approvvigionamento di energia elettrica e quindi il consumo energetico del Gruppo". Giunta ha quindi sottolineato la scelta green
del Gruppo visto che "il piano di approvvigionamento da fonti rinnovabili è un piano che prevede il raggiungimento di 1 Gigawatt al 2029 e traguarda al 2034 due Gigawatt di produzione da fonti rinnovabili, che tradotto in energia significano circa 3 Terawattora di energia, quindi il 40% dei volumi
del Gruppo coperti da produzione da fonti rinnovabili"
.