Innovatec acquisisce il 100% di Innovatec Energy e ottiene un finanziamento soci da 3,9 milioni

(Teleborsa) - Innovatec
, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nei settori dell'efficienza energetica e della sostenibilità ambientale, ha annunciato l’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell’acquisizione del 49% di Innovatec Energy
dal socio di controllo Sostenya Group
, operazione che consentirà al gruppo di detenere il 100% della controllata attiva nell’efficienza energetica e nelle rinnovabili.
L’operazione, del valore di 5 milioni di euro
, rientra nella strategia di crescita dell’emittente e permetterà a Innovatec di beneficiare "interamente della redditività e dei flussi di cassa attuali e futuri" della controllata, definita "il main asset dell’Emittente" grazie a una pipeline
di 200 MWp di progetti fotovoltaici e 50 MW di sistemi BESS in valutazione.
Il corrispettivo
sarà convertibile in patrimonio netto e potrà essere versato entro il 31 dicembre 2029, senza interessi, offrendo ulteriore flessibilità finanziaria. L’operazione configura una transazione con parti correlate di maggiore rilevanza e ha ottenuto il parere favorevole del Comitato Parti Correlate, supportato da una perizia indipendente che ha stimato il valore del 49% di Innovatec Energy in circa 5,4 milioni, superiore al prezzo concordato.
Contestualmente, Innovatec ha sottoscritto con Sostenya Group
un finanziamento soci da circa 3,9 milioni di euro
, anch’esso convertibile in patrimonio netto entro il 2029. Il finanziamento deriva dall’accollo di un debito legato al vendor loan originariamente erogato da Haiki
a Genkinn
. L’operazione, anch’essa qualificata come parte correlata di maggiore rilevanza, è considerata strategica in quanto "coerente con l’interesse sociale e gli obiettivi industriali" del gruppo, contribuendo alla riduzione dell’esposizione finanziaria e al rafforzamento della struttura patrimoniale.
Secondo la società, entrambe le operazioni rafforzano il percorso di sviluppo nelle rinnovabili
, in un contesto di mercato nazionale in cui il contributo delle fonti green continua a crescere.