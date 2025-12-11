Innovatec acquisisce il 100% di Innovatec Energy e ottiene un finanziamento soci da 3,9 milioni

Innovatec

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nei settori dell'efficienza energetica e della sostenibilità ambientale, ha annunciato l’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell’acquisizione del 49% didal socio di controllo, operazione che consentirà al gruppo di detenere il 100% della controllata attiva nell’efficienza energetica e nelle rinnovabili.L’operazione, del valore di, rientra nella strategia di crescita dell’emittente e permetterà a Innovatec di beneficiare "interamente della redditività e dei flussi di cassa attuali e futuri" della controllata, definita "il main asset dell’Emittente" grazie a unadi 200 MWp di progetti fotovoltaici e 50 MW di sistemi BESS in valutazione.Ilsarà convertibile in patrimonio netto e potrà essere versato entro il 31 dicembre 2029, senza interessi, offrendo ulteriore flessibilità finanziaria. L’operazione configura una transazione con parti correlate di maggiore rilevanza e ha ottenuto il parere favorevole del Comitato Parti Correlate, supportato da una perizia indipendente che ha stimato il valore del 49% di Innovatec Energy in circa 5,4 milioni, superiore al prezzo concordato.Contestualmente, Innovatec ha sottoscritto conun finanziamento soci da circa, anch’esso convertibile in patrimonio netto entro il 2029. Il finanziamento deriva dall’accollo di un debito legato al vendor loan originariamente erogato da. L’operazione, anch’essa qualificata come parte correlata di maggiore rilevanza, è considerata strategica in quanto "coerente con l’interesse sociale e gli obiettivi industriali" del gruppo, contribuendo alla riduzione dell’esposizione finanziaria e al rafforzamento della struttura patrimoniale.Secondo la società, entrambe le operazioni rafforzano il percorso di sviluppo nelle, in un contesto di mercato nazionale in cui il contributo delle fonti green continua a crescere.