Londra: andamento rialzista per Spirax-Sarco Engineering

(Teleborsa) - Bene la società di ingegneria industriale inglese
, con un rialzo del 2,33%.
La tendenza ad una settimana di Spirax-Sarco Engineering
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Analizzando lo scenario di Spirax-Sarco Engineering
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 66,97 sterline. Prima resistenza a 68,17. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 66,28.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)