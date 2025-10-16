New York: al centro degli acquisti Seagate Technology

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per l'azienda americana attiva nel settore storage
, che mostra una salita bruciante del 5,53% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Seagate Technology
più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Nel breve periodo, il leader nella produzione di driver per hard-disk
presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 235 USD e supporto a 224,9. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 245.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)