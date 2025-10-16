New York: al centro degli acquisti Seagate Technology

azienda americana attiva nel settore storage

Seagate Technology

S&P-500

leader nella produzione di driver per hard-disk

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per l', che mostra una salita bruciante del 5,53% sui valori precedenti.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dipiù pronunciata rispetto all'andamento dell'. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Nel breve periodo, ilpresenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 235 USD e supporto a 224,9. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 245.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)