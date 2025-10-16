Milano 17:35
42.374 +1,12%
Nasdaq 20:23
24.555 -0,77%
Dow Jones 20:23
45.891 -0,78%
Londra 17:35
9.436 +0,12%
Francoforte 17:35
24.272 +0,38%

New York: al centro degli acquisti Seagate Technology

Migliori e peggiori
New York: al centro degli acquisti Seagate Technology
(Teleborsa) - Prepotente rialzo per l'azienda americana attiva nel settore storage, che mostra una salita bruciante del 5,53% sui valori precedenti.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Seagate Technology più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Nel breve periodo, il leader nella produzione di driver per hard-disk presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 235 USD e supporto a 224,9. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 245.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```