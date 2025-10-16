New York: F5 scende verso 281,7 USD

(Teleborsa) - In forte ribasso l'azienda che fornisce soluzioni di sicurezza e distribuisce applicazioni multi-cloud
, che mostra un -11,09%.
L'andamento di F5
nella settimana, rispetto all'S&P-500
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di F5
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 315,8 Dollari USA. Primo supporto visto a 281,7. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 269,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)