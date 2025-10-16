Milano 17:35
42.374 +1,12%
Nasdaq 20:24
24.561 -0,74%
Dow Jones 20:24
45.898 -0,77%
Londra 17:35
9.436 +0,12%
Francoforte 17:35
24.272 +0,38%

New York: F5 scende verso 281,7 USD

Migliori e peggiori
New York: F5 scende verso 281,7 USD
(Teleborsa) - In forte ribasso l'azienda che fornisce soluzioni di sicurezza e distribuisce applicazioni multi-cloud, che mostra un -11,09%.

L'andamento di F5 nella settimana, rispetto all'S&P-500, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di F5. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 315,8 Dollari USA. Primo supporto visto a 281,7. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 269,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```