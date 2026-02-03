Milano 16:44
46.309 +0,66%
Nasdaq 16:44
25.425 -1,22%
Dow Jones 16:44
49.398 -0,02%
Londra 16:44
10.288 -0,52%
Francoforte 16:44
24.747 -0,20%

New York: sell-off per TransDigm Group

Migliori e peggiori
New York: sell-off per TransDigm Group
(Teleborsa) - Scende sul mercato il fornitore di sistemi e componenti aerospaziali, che soffre con un calo dell'8,40%.

Lo scenario su base settimanale di TransDigm Group rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 1.363,2 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 1.281,9. L'equilibrata forza rialzista di TransDigm Group è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 1.444,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```