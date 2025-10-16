Milano 17:35
42.374 +1,12%
Nasdaq 17:43
24.806 +0,24%
Dow Jones 17:43
46.259 +0,01%
Londra 17:35
9.436 +0,12%
Francoforte 17:35
24.272 +0,38%

New York: in bella mostra Incyte

Migliori e peggiori, In breve
New York: in bella mostra Incyte
Brilla la società biofarmaceutica americana, che passa di mano con un aumento del 4,04%.
Condividi
```