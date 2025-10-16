Milano 17:35
42.374 +1,12%
Nasdaq 20:26
24.532 -0,86%
Dow Jones 20:26
45.846 -0,88%
Londra 17:35
9.436 +0,12%
Francoforte 17:35
24.272 +0,38%

New York: performance negativa per Costco Wholesale

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il gestore di una serie di catene di ipermercati, che presenta una flessione del 3,04% sui valori precedenti.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Costco Wholesale più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Costco Wholesale rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 947,5 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 914,8. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 980,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
