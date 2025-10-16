Milano
17:35
42.374
+1,12%
Nasdaq
20:27
24.519
-0,92%
Dow Jones
20:27
45.830
-0,92%
Londra
17:35
9.436
+0,12%
Francoforte
17:35
24.272
+0,38%
Giovedì 16 Ottobre 2025, ore 20.43
/ New York: si concentrano le vendite su Copart
New York: si concentrano le vendite su Copart
Migliori e peggiori
,
In breve
16 ottobre 2025 - 18.00
Rosso per il
leader mondiale di aste online e servizi di rivendita di veicoli
, che sta segnando un calo del 2,45%.
Titoli e Indici
Copart
-2,26%
