Milano 17:35
44.488 -0,50%
Nasdaq 20:31
25.316 +1,32%
Dow Jones 20:31
49.092 +1,24%
Londra 17:35
10.138 +0,11%
Francoforte 17:35
24.561 -0,58%

New York: si concentrano le vendite su Shopify

Pressione sull'azienda di commercio globale con sede in Canada, che tratta con una perdita del 2,77%.
