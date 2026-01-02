Milano 17:35
45.374 +0,96%
Nasdaq 18:29
25.196 -0,21%
Dow Jones 18:29
48.228 +0,34%
Londra 17:35
9.951 +0,20%
Francoforte 17:35
24.539 +0,20%

New York: si concentrano le vendite su Palantir Technologies

Migliori e peggiori, In breve
New York: si concentrano le vendite su Palantir Technologies
Ribasso composto e controllato per la società attiva nella creazione di software per assistere le indagini e le operazioni antiterrorismo, che presenta una flessione del 3,78% sui valori precedenti.
