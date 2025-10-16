Parigi: si concentrano le vendite su Kering

multinazionale del lusso

Kering

CAC40

colosso del lusso

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la, con una flessione del 2,92%.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.L'esame di breve periodo delclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 308,2 Euro e primo supporto individuato a 301,3. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 315,1.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)