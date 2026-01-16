Milano 11:31
Parigi: giornata depressa per Kering

Parigi: giornata depressa per Kering
(Teleborsa) - Si muove verso il basso la multinazionale del lusso, con una flessione del 2,26%.

Lo scenario su base settimanale di Kering rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il colosso del lusso, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 292,2 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 299,3 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 289,8.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
