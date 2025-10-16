Milano 11:21
41.967 +0,14%
Nasdaq 15-ott
24.745 0,00%
Dow Jones 15-ott
46.253 -0,04%
Londra 11:21
9.427 +0,02%
Francoforte 11:21
24.185 +0,01%

Piazza Affari: acquisti a mani basse sull'indice del settore alimentare italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: acquisti a mani basse sull'indice del settore alimentare italiano
Si muove con il vento in poppa il comparto alimentare a Piazza Affari, che arriva a 72.580,32 punti.
Condividi
```