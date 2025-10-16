Milano 11:22
41.970 +0,15%
Nasdaq 15-ott
24.745 0,00%
Dow Jones 15-ott
46.253 -0,04%
Londra 11:22
9.428 +0,03%
Francoforte 11:22
24.192 +0,04%

Piazza Affari: rosso per Fincantieri

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: rosso per Fincantieri
Pressione sul principale complesso cantieristico al mondo, che tratta con una perdita del 2,71%.
Condividi
```