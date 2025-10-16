Milano 11:23
41.975 +0,16%
Nasdaq 15-ott
24.745 0,00%
Dow Jones 15-ott
46.253 -0,04%
Londra 11:23
9.427 +0,02%
Francoforte 11:23
24.194 +0,05%

Piazza Affari: si concentrano le vendite su Fincantieri

Migliori e peggiori
Piazza Affari: si concentrano le vendite su Fincantieri
(Teleborsa) - Rosso per il principale complesso cantieristico al mondo, che sta segnando un calo del 3,06%.

L'andamento di Fincantieri nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 22,78 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 21,86. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 21,52.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```