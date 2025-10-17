Milano
10:13
41.464
-2,15%
Nasdaq
16-ott
24.657
0,00%
Dow Jones
16-ott
45.952
-0,65%
Londra
10:13
9.284
-1,61%
Francoforte
10:13
23.745
-2,17%
Venerdì 17 Ottobre 2025
Borsa: A picco Shanghai, in forte calo dell'1,85%
L'Indice della Borsa di Shanghai chiude a 3.839,76 punti
Finanza
17 ottobre 2025 - 09.20
Giornata da dimenticare per Shanghai, che riporta un -1,85% e termina gli scambi a 3.839,76 punti.
