Milano 10:13
41.464 -2,15%
Nasdaq 16-ott
24.657 0,00%
Dow Jones 16-ott
45.952 -0,65%
Londra 10:13
9.284 -1,61%
Francoforte 10:13
23.745 -2,17%

Borsa: A picco Shanghai, in forte calo dell'1,85%

L'Indice della Borsa di Shanghai chiude a 3.839,76 punti

In breve, Finanza
Borsa: A picco Shanghai, in forte calo dell'1,85%
Giornata da dimenticare per Shanghai, che riporta un -1,85% e termina gli scambi a 3.839,76 punti.
Condividi
```