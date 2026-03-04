Milano 11:32
45.078 +1,37%
Nasdaq 3-mar
24.720 0,00%
Dow Jones 3-mar
48.501 -0,83%
Londra 11:32
10.536 +0,49%
Francoforte 11:32
24.118 +1,38%

Borsa: Perde molto Shanghai, in calo del 2,39%

L'Indice della Borsa di Shanghai chiude a 4.082,47 punti

In forte ribasso Shanghai, che mostra una discesa del 2,39% e archivia la seduta a 4.082,47 punti.
