Milano 12-feb
46.223 0,00%
Nasdaq 12-feb
24.688 -2,04%
Dow Jones 12-feb
49.452 -1,34%
Londra 12-feb
10.402 0,00%
Francoforte 12-feb
24.853 0,00%

Borsa: Chiusura negativa per Shanghai, in ribasso dell'1,21%

L'Indice della Borsa di Shanghai termina a 4.082,07 punti

In breve, Finanza
Seduta in calo per Shanghai, che retrocede dell'1,21% e chiude a 4.082,07 punti.
