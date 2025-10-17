Milano 10:15
41.454 -2,17%
Nasdaq 16-ott
24.657 0,00%
Dow Jones 16-ott
45.952 -0,65%
Londra 10:15
9.282 -1,63%
Francoforte 10:15
23.739 -2,20%

Borsa: Parigi in caduta libera (-0,03%)

Il CAC40 inizia gli scambi 8.185,89 punti

L'Indice di Parigi affonda dello 0,03% a quota 8.185,89 in apertura.
