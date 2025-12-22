Milano
9:06
44.744
-0,03%
Nasdaq
19-dic
25.346
0,00%
Dow Jones
19-dic
48.135
+0,38%
Londra
9:06
9.861
-0,37%
Francoforte
9:06
24.326
+0,16%
Lunedì 22 Dicembre 2025, ore 09.23
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Parigi (-0,19%)
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Parigi (-0,19%)
Il CAC40 inizia gli scambi a 8.135,52 punti
In breve
,
Finanza
22 dicembre 2025 - 09.03
L'Indice di Parigi tratta con un moderato -0,19%, a quota 8.135,52 in apertura.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Parigi (+0,11%)
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Parigi (+0,02%)
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Parigi (-0,19%)
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Parigi (+0,29%)
Argomenti trattati
Parigi
(91)
Titoli e Indici
France Cac 40
-0,10%
Altre notizie
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Shanghai (+0,14%)
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Shanghai (+0,06%)
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Francoforte (+0,03%)
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Francoforte (+0,05%)
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Francoforte (-0,01%)
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Francoforte (+0,01%)
Guide
Cosa significa desertificazione bancaria: perché le filiali fisiche stanno scomparendo?
La desertificazione bancaria, in Italia, è ormai diventata una condizione strutturale di vaste aree del Paese. Secondo gli ultimi aggiornamenti dell’Osservatorio First Cisl di fine settembre 2025, i...
leggi tutto