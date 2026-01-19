Milano 17:35
Borsa: Milano in caduta libera (-1,63%)

Il FTSE MIB inizia gli scambi 45.052,48 punti

Il Principale indice della Borsa di Milano affonda dell'1,63% a quota 45.052,48 in apertura.
