Confcommercio su aumenti contrattuali: benefici siano per tutti

(Teleborsa) -commentare notizie riguardanti provvedimenti in via di approfondimento e di emanazione, dovendo considerare i numerosi elementi in gioco. Quando si attendono provvedimenti importanti cresce l’attesa e con essa le aspettative ma anche le preoccupazioni”: cosìVice Presidente di Confcommercio con incarico sulla contrattazione.i che siapplicata agli aumenti dei contratti nazionali. Se così fosse – prosegue Lusetti - Confcommercio esprime già il suo plauso, ma in attesa dei testi di legge è importante raccomandare che tale opportunità deve essere per tutti i CCNL sottoscritti dalle sigle sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative e per un congruo periodo di tempo: per coloro che si accingono a rinnovare, ma anche per coloro che hanno già rinnovato, ma che hanno effetti con tranche di aumenti nel 2026 e nel 2027”.e – sottolinea Lusetti - si produrrebbero effetti iniqui per i lavoratori che attendono di vedere le proprie buste paga più “pesanti”, ma anche per le imprese che correttamente applicano i contratti, e in generale per tutta l’economia perché il volano di crescita dei consumi sarebbe inevitabilmente ridotto”. “Ovviamente – conclude il Vice Presidente di Confcommercio - siamo a disposizione per ogni confronto nel merito”.