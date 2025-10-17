Milano 11:30
Confcommercio su aumenti contrattuali: benefici siano per tutti

Economia
Confcommercio su aumenti contrattuali: benefici siano per tutti
(Teleborsa) - “E’ sempre difficile commentare notizie riguardanti provvedimenti in via di approfondimento e di emanazione, dovendo considerare i numerosi elementi in gioco. Quando si attendono provvedimenti importanti cresce l’attesa e con essa le aspettative ma anche le preoccupazioni”: così Mauro Lusetti, Vice Presidente di Confcommercio con incarico sulla contrattazione.

“Le voci che si rincorrono parlano di una flat tax applicata agli aumenti dei contratti nazionali. Se così fosse – prosegue Lusetti - Confcommercio esprime già il suo plauso, ma in attesa dei testi di legge è importante raccomandare che tale opportunità deve essere per tutti i CCNL sottoscritti dalle sigle sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative e per un congruo periodo di tempo: per coloro che si accingono a rinnovare, ma anche per coloro che hanno già rinnovato, ma che hanno effetti con tranche di aumenti nel 2026 e nel 2027”.

“Diversamente – sottolinea Lusetti - si produrrebbero effetti iniqui per i lavoratori che attendono di vedere le proprie buste paga più “pesanti”, ma anche per le imprese che correttamente applicano i contratti, e in generale per tutta l’economia perché il volano di crescita dei consumi sarebbe inevitabilmente ridotto”. “Ovviamente – conclude il Vice Presidente di Confcommercio - siamo a disposizione per ogni confronto nel merito”.
